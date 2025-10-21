女優・のん（32）が21日までに自身のインスタグラムを更新。共演俳優らとの3ショットを披露した。「礼子さんのお店、こだわりたくさん詰まったかっこいい内装です」と書き出したのん。自身が主演を務める「ABEMA」オリジナルドラマ「MISS KING / ミス・キング」で共演中の女優・倉科カナ（37）、藤木直人（53）との3ショットを掲載した。ファンからは「3人とも笑顔がステキ」「素敵」「面白かった！」「ドラマの中でも3人の