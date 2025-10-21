「歯茎が少し腫れているけど痛くないから大丈夫」と思ったことがあるかもしれません。実はそのちょっとした歯茎の炎症が、脳卒中や糖尿病、心筋梗塞など命に関わる重大な病気のリスクを高めてしまうことをご存じでしょうか。日本人の多くが罹っている“歯周病”はお口だけではなく全身にも悪影響を及ぼすことがわかっています。 ◆歯周病は“沈黙の病” 気づかないうちに進行していく歯周病は歯と歯茎の間に細菌が入り込み、炎症が