いろんな意味で見た目は大切です。“優しそう”とか“かしこそう”など、話したこともない初対面の相手にそのような印象を与えることは、もはや才能なのかもしれません。もちろんその逆もあります。今回は、見た目が真逆なコワモテの男性たちと関わることになった男性の挽回エピソードです。◆朝から胸騒ぎのする出会い「正直、朝から嫌な予感はしてたんです」と苦笑いを浮かべながら取材に応じてくれた宮田さん（仮名・27）。彼は