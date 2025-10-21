エイチ・アイ・エス（HIS）は、日本アジア投資、ZUU Fundersと共同で、ONE-JAPAN 観光ファンド投資事業有限責任組合を設立した。日本経済をけん引する観光産業の持続的成長を後押しすることを目的とし、観光関連のスタートアップを含む未上場企業を投資する。観光業界にもリスクマネーを行き渡らせるだけでなく、ファンドの運営に参画する各社との事業連携をテコに投資先企業の成長を支援し、新たなエコシステムとして観光産業の持