緩和ケアの現場ではさまざまな問題が起きる。永寿総合病院がん診療支援・緩和ケアセンター長の廣橋猛さんは「病棟で終末期の大腸がん患者を担当していた際に、『何か食べたい』という要望を受けた。そこで提案した食べ物が患者の“救いの神”となった」という――。※本稿は、廣橋猛『つらさを抱える患者にできることはもっとある 緩和ケアをポジティブに変える本』（日経BP）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Srisa