石破内閣は２１日午前の閣議で総辞職した。これに伴い公明党は自民党との連立政権から離脱し、１９９９年から続いた自公の協力関係は幕を下ろす。昨年１０月１日に就任した石破首相の在職日数は３８６日だった。首相は今年９月に退陣を表明したものの、今月４日の自民総裁選で選出された高市総裁が、連立政権の枠組みを巡る交渉などに時間を要したため、首相（総理）と総裁が異なる「総理・総裁分離」期間は異例の１８日間に及