石破内閣は先ほどの閣議で閣僚らの辞表を取りまとめ、総辞職しました。石破総理の在職日数は386日間で、戦後に就任した総理36人中24位でした。【写真を見る】【速報】石破内閣が総辞職在職日数は戦後歴代24位の386日自衛官の処遇改善や防災庁設置などに道筋つける石破総理は、戦後最短となる総理就任から8日後での衆議院解散に踏み切りましたが、自民党の派閥の裏金問題などの影響で大敗を喫し、少数与党に転落しました。国会