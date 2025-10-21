1985年製作、タイムトラベルSFの最高傑作『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の公開40周年限定上映が、2025年12月12日（金）より1週間限定で全国公開されることが決定した。史上初のIMAX®（字幕版）／4DX（字幕版・吹替版）という史上最高スケールのタイムトラベルが実現。40周年特別予告＆キービジュアルも到着した。 ﻿ 1985 年、カリフォルニアの小さな町。高校生マーティ・マ