あなたは社内恋愛をした場合、公表する派ですか？ それとも秘密にする派ですか？今回はそんな社内恋愛エピソードをご紹介しましょう。◆内緒の社内恋愛を楽しんでいた桜井真由香さん（仮名・29歳／会社員）と袴田浩史さん（仮名・30歳）はお付き合いを始めて2ヶ月になる社内恋愛カップルです。「とにかくバレたら噂になったりして面倒だからと、誰にも言わずに……でもそんな状況をドキドキしながら味わっていたんですよね」