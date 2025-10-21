約束に毎回遅刻してくる友人・みかについに我慢の限界を迎え、厳しい言葉をかけ1人で帰宅することにしたゆうこ。今までのモヤモヤを言えてスッキリしたかと思えば、そんなことはなく複雑な気持ちでした。一緒に食べようと思って作っていたおにぎりを1人で食べ、今後のみかとのことを考えて人間関係のめんどくささを嘆くゆうこにみかからメッセージが届くのですが…。遅刻をくり返す友人との絶縁までを描いた人間まおさんの『