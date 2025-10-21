「女子プロレス・スターライト・キッド、デビュー１０周年記念大会〜キッちゃんファミリー危機一髪！？」（２０日、新宿ＦＡＣＥ）スターダムのワンダー王者、スターライト・キッド（ＳＬＫ）が１０周年大会のメインで“祝福のフルコース”を浴び、さらなる前進を誓った。壮絶に散った。鷹木信悟のデスバレーボム、葛西純のパールハーバー・スプラッシュ、続けて井上京子のパワーボムを許し、そのまま３カウントを許した。記