福岡県内で万引被害が増加していることを受け、糸島署は15日、糸島市内のスーパーで買い物客らに向けた啓発キャンペーンを実施した。署によると今年、県内の万引被害の認知件数は9月末時点で4469件に上り、前年同期比で528件増えた。糸島署管内では44件（前年同期比12件減）だった。活動では、署員やボランティアが高齢の買い物客らにチラシを配布。「『後で金を返せば』とか『少額なら大丈夫』という軽い気持ちで万引をしな