ダウン症の子どもたちと一緒に歩き、理解を深めるイベント「よかウォーク」が11月1日、福岡市東区の海の中道海浜公園「こどもの広場」で開かれる。今年のテーマは「みんな違ってよかろうもん〜知る・感じる・つながる」。実行委員会は「障害のあるなしにかかわらず気軽に参加して、ダウン症のことを多くの人に知ってほしい」と呼びかけている。ダウン症の子がいる家族らが実行委を作り、今年で6回目。ダウン症の啓発を目指し米