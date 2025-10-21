▽2回戦（第1地区）九産大九産27−12九州国際大付香椎34−5合同D折尾愛真107−0合同B（第2地区）北筑46−17新宮東海大福岡103−0福岡西陵博多34−7八幡香椎工67−7八女工城南69−0合同A※合同Aは東筑紫学園・自由ケ丘▽合同Bは小倉工・中間・宗像▽合同Dは筑紫台・久留米・輝翔館