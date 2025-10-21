福岡県上毛町長選が21日告示される。4期目を目指す無所属現職の坪根秀介氏（61）のみが立候補を表明しており、2021年の前回選挙に続き無投票となる見通し。投開票は26日。立候補の届け出は21日午前8時半から午後5時まで、町役場本庁舎で受け付ける。有権者数は5958人（20日現在、町選管調べ）。（重村誠志）