福岡県苅田町長選が21日告示される。いずれも無所属で、3期目を目指す現職の遠田孝一氏（74）＝立民、国民推薦＝と、新人で元町課長の種生純子氏（58）が立候補を表明している。一騎打ちによる8年ぶりの選挙戦となる公算が大きい。立候補の届け出は21日午前8時半〜午後5時、町役場で受け付ける。投票は26日午前7時〜午後8時、苅田小体育館など9カ所であり、町総合体育館で即日開票される。有権者数は2万9904人（20日現在、町