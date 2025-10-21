米国女子ツアー「BMW女子選手権」を終えて、最新のCMEグローブ・ポイントランキングが発表された。〈写真〉勝みなみを破ったジーノ・ティティクルのスイングがこれだ！今大会で今季自己最高位となる単独2位となった畑岡奈紗は320ptを加算。今季通算を1153.115ptとして、29位から21位に浮上した。優勝したキム・セヨン（韓国）は500ptを獲得し、今季通算1671.195とし18位から7位にランキングを上げた。日本勢では、山下美夢有の3位