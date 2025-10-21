2025年10月20日開催のプロ野球・クライマックスシリーズのパ・リーグファイナルステージ第6戦で、ソフトバンクホークスが日本ハムファイターズを2対1で破り、2年連続となる日本シリーズ進出を決めた。SNSでは、アイドルグループ・HKT48の市村愛里さんによる「スタメン」予想が大きな注目を集めている。「ファースト栗原選手、ショート川瀬選手、サード野村選手とかはだめでしょうか......」6試合制のファイナルステージでは、ソフ