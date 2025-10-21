石破茂総理大臣の辞職に伴う自民党総裁選で、下馬評をひっくり返して勝利した高市早苗氏だったが、公明党の連立離脱により、総理就任について一時危ぶまれた。しかし、日本維新の会が連立に加わることを表明し、首班指名に高市氏の名前をかくことを決めた。少数与党連合による高市政権のもと、日本はどう変わるのか。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一氏が「政策も理念も大きく異なるはずのNHK党まで会派に引き入れ