フィギュアスケートのグランプリ（ＧＰ）シリーズ第１戦、フランス大会でメダルを獲得した日本女子の選手が２１日、羽田空港に帰国した。ＧＰシリーズデビュー戦で金メダルに輝いた１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）は「シニアの国際大会で初めて金メダルを取ることができて、うれしい気持ちで一杯」と語った。２６年ミラノ・コルティナ五輪シーズンの今季シニアに転向した中井。ＧＰシリーズデビュー戦Ｖは、１８年の