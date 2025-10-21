米国立ハリケーンセンター（ＮＨＣ）によると、カリブ海で熱帯性低気圧が発生しそうな兆候がある。この熱帯性低気圧が発生した場合、西側へと進む可能性があり、米石油関連施設が集中するメキシコ湾に突入するリスクもある。なお、米政府機関の閉鎖が続いているものの、ＮＨＣは通常通りハリケーンの予報を公表している。 MINKABU PRESS