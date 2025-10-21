きょうの東京株式市場で、日経平均株価は一時600円以上値上がりしました。取引時間中の最高値を更新し、歴史的節目の5万円まであと200円ほどに迫っています。きのうに引き続き、きょうの首班指名で高市氏が首相になるとの見通しから積極的な財政政策への期待感が拡大。幅広い銘柄に買い注文が広がっています。また、米中の貿易摩擦への過度な懸念が後退したことから、昨夜のニューヨーク市場でダウ平均株価が500ドル以上値上がりし