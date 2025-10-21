「子ども食堂」に対する政治家の発言が次々と炎上した（写真：ささざわ／PIXTA）子ども食堂の「政治利用」をめぐってたびたび炎上が起こっている。政治家が経済格差の深刻化を食い止めようとする民間の取り組みをまるで他人事のように称揚している点が逆鱗に触れたのだ。次期政権がどうなるかはまだ不透明だが、子ども食堂に関しては慎重な姿勢が求められるだろう。自民党総裁選候補、子ども食堂でケーキ食べ炎上直近で最も炎上し