村田製作所の上値指向が続いている。前日の米国株市場ではｉＰｈｏｎｅ１７の販売好調を理由にアナリストによる投資判断と目標株価引き上げのあったアップル＜AAPL＞が株価を急伸させ、ＮＹダウなど全体指数の上昇に貢献した。セラミックコンデンサー世界首位でアップルのトップサプライヤーでもある村田製の株価も刺激される格好となっている。このほか、アップルに電子部品を提供する太陽誘電やＴＤＫなども強い値