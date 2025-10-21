これが、編み物……？毛糸を編んで綿を詰める「あみぐるみ」の技法で生み出された、T-REX（ティラノサウルス）の全身骨格標本がXで注目を集めています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■編み物とは思えないほどのディテール！「T-REXのあみぐるみ」がすごすぎるこのほどXに作品を投稿したのは、かぎ針編み作家として活動する「ユーフォ」さんです。黒い編み物の土台に、後ろ足で堂々と立ち上がるT-REX