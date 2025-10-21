20日、チーズを盗んだ無職の男が警察に逮捕されました。逮捕されたのは、山形県新庄市末広町の無職の男（80）です。 警察によりますと男は、20日の午後3時半ごろ、新庄市鉄砲町のドラッグストアで、プロセスチーズ3点（販売価格計348円）を盗んだものです。 通報を受けた警察が現場に駆けつけ、事情を聞いた上で、被害を受けた店舗で現行犯逮捕しました。