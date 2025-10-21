21日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比75ポイント高の2万9470ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9279.45ポイントに対しては190.55ポイント高。 株探ニュース