21日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝150円82銭前後と、前日午後5時時点に比べ8銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝175円62銭前後と19銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース