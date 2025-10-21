アメリカのトランプ大統領は、MLBのナ・リーグ優勝決定シリーズで投打にわたって活躍したドジャースの大谷翔平選手を称賛しました。【映像】大谷翔平選手を称賛するトランプ大統領「先日、たまたま見たのだが、日本人の選手がなかなか良かった。今まで見た中で最高のピッチャーの1人で、最高のバッターの1人だ」（トランプ大統領）トランプ大統領は20日、アメリカの大学野球の優勝チームをホワイトハウスに招いて演説しました