21日朝の東京株式市場で日経平均株価は取引時間中の史上最高値を2日連続で更新しました。アメリカでは今月1日から行われていた政府閉鎖が今週中に終了する見通しが強まったとの見方がひろがり、前の日のニューヨーク株式市場では主要な3つの株価指数が大きく値を上げました。また、自民党と日本維新の会が連立政権の樹立に向け合意し、自民党の高市総裁が内閣総理大臣に選ばれる見通しとなったことを受け、東京株式市場でも取引開