アトランタ国際空港＝昨年11月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米南部ジョージア州のアトランタ国際空港で20日、空港で銃乱射事件を起こすと脅迫した疑いで男（49）が逮捕された。男は犯行を計画しているとライブ配信で述べ、把握した家族が警察に通報していた。逮捕時に銃は所持していなかったが、空港近くの車の中から殺傷能力の高いAR15型ライフルが見つかった。米メディアが伝えた。警察は、事件を未然に防げたのは「不審