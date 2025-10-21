今日の魔神には、絶対に負けられない理由があった。「大和証券Mリーグ2025-26」10月20日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）が逆転トップで個人3勝目を獲得。19日に所属団体の雀王戦A1リーグから降級したばかりだったが、その影響を一切感じさせない内容で、見事な快勝を見せた。【映像】ライバルを沈めた渋川難波の強烈な罠この試合は東家からEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）、渋川、赤坂ドリブンズ・渡辺太