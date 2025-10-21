路線名の「名」は「名張の名」！JR東海は2025年10月20日、「名松線開業90周年キャンペーン」について詳細を発表しました。【地図】これが「名松線90周年キャンペーン」詳細です！（地図／写真）三重県の松坂駅から延びる名松線は、JR東海でも屈指の閑散路線として知られます。もともと「名張」を目指していましたが、延伸はかなわず、津市の山間部に位置する伊勢奥津（おきつ）駅を終点とする“盲腸線”として現在に至ります。