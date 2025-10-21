前節のミラン戦（0-0）に続き、18日に行われたセリエA第7節のFCコモ戦でもゴールを奪えなかったユヴェントス（0-2）。このゲームでは最前線で新戦力のジョナサン・デイビッドが先発したが、デイビッドは加入から8試合で1ゴールに留まっている。途中出場のFWドゥシャン・ヴラホビッチも開幕直後は良かったが、ややトーンダウンしてしまった。同じく新戦力で、ベンチからゲームを眺めていたFWロイス・オペンダはまだ移籍後初ゴールが