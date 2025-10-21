今夏にレヴァークーゼンから加わったDFヨナタン・ターとともに、センターバックとして王者バイエルンの守備を支えているDFダヨ・ウパメカノ。今のバイエルンではこのコンビがファーストチョイスになるが、ウパメカノは指揮官ヴァンサン・コンパニの指導力が大きいと語る。コンパニは現役時代マンチェスター・シティなどで活躍してきた名センターバックであり、センターバックのウパメカノが学ぶことは多いだろう。ウパメカノもその