自民党と日本維新の会が２０日、連立を組むことで合意した。１５年前、大阪の地域政党として船出した維新は地元でこそ「１強」の立場だが、全国的な支持は広がっていない。党内からは政策の実現に期待が高まる一方、長年の「政敵」だった自民を警戒する声もある。「議員定数の削減を地方議会でやり、そこから改革をしてきた」。維新の吉村代表（大阪府知事）は２０日夕、自民の高市総裁と臨んだ記者会見で胸を張った。維新は