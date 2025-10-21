米Anthropicは10月20日(現地時間)、AIコーディング支援ツール「Claude Code」を、Webブラウザで利用する「Claude Code on the web」を発表した。Anthropicが管理するクラウドインフラ上で、複数のコーディングタスクをAIに委任し、並列で実行させることが可能になる。これまで開発者は、ターミナル（CLI）や、VS Codeなどのコードエディタ（IDE）を通じてClaude Codeを利用していた。今回発表されたWeb版では、ブラウザからGitHub