¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎGP¥·¥ê¡¼¥º¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿Ãæ°æ°¡Èþ¡á21Æü¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ÊGP¡Ë¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Î½÷»Ò¤ÇGP½é½Ð¾ìÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿17ºÐ¤ÎÃæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬21Æü¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¤¿¤À¤¿¤À¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¡£»î¹ç¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÇ¼ÆÀ¤Î±éµ»¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÁáÄ«5»þÂæ¤ÎÅþÃå¤òÊóÆ»¿Ø¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë°Ï