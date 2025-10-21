伊香保温泉は、群馬県渋川市、榛名山（はるなさん）の中腹標高700mに位置する歴史ある名湯です。『万葉集』にも詠まれ、400年以上の歴史を持つこの温泉地は、夏目漱石や与謝野晶子といった多くの文人たちに愛されてきました。また、伊香保温泉では、鉄分を多く含み茶褐色に濁る「黄金の湯」と、透明で柔らかな「白銀の湯」という、性質の異なる2種類の湯を一度に楽しめるのが大きな魅力です。「伊香保温泉」周辺には何がある？温泉