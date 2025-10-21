JR九州によると、21日午前7時13分ごろ、日豊線日代駅でソニック12号(佐伯6時58分発博多行き)の車両点検を行った。この影響で同8時現在、同線大分〜延岡の上下線で遅れが出ている。▶JR九州・運行情報