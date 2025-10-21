東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値175.49高値176.37安値175.25 177.28ハイブレイク 176.82抵抗2 176.16抵抗1 175.70ピボット 175.04支持1 174.58支持2 173.92ローブレイク ポンド円 終値202.08高値203.11安値201.82 204.14ハイブレイク 203.63抵抗2 202.85抵抗1 202.34ピボット 201.56支持1 201.05支持2 200.27ロ&#1254