東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値8.75高値8.75安値8.64 8.90ハイブレイク 8.82抵抗2 8.79抵抗1 8.71ピボット 8.68支持1 8.60支持2 8.57ローブレイク シンガポールドル円 終値116.51高値116.74安値116.07 117.48ハイブレイク 117.11抵抗2 116.81抵抗1 116.44ピボット 116.14支持1 115.77支持2 115.47ローブレイ