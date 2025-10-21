東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6513高値0.6521安値0.6475 0.6577ハイブレイク 0.6549抵抗2 0.6531抵抗1 0.6503ピボット 0.6485支持1 0.6457支持2 0.6439ローブレイク キーウィドル 終値0.5744高値0.5753安値0.5721 0.5790ハイブレイク 0.5771抵抗2 0.5758抵抗1 0.5739ピボット 0.5726支持1 0.5707