トランプ米大統領停戦合意破ればハマスを壊滅と警告 先週のイスラエルとハマスの衝突を受け、トランプ米大統領は過激派組織ハマスがイスラエルとの停戦合意を破れば米国はハマスを壊滅させると警告した。彼ら（ハマス）はいい人になるだろう、さもなければ米国が彼らを根絶する。必要ならば完全に壊滅させる。 トランプ氏は米軍を地上派遣するつもりはなくイスラエルに対し戻って対処するよう要請するだけだと語った。