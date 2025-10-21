21日（火）全国的に晩秋の冷たい空気になりそうです。＜21日（火）の天気＞北日本を中心に、西高東低の冬型の気圧配置になっています。日本付近には寒気が流れ込み、北海道や東北北部では山沿いを中心に雪が降る見込みです。平地でも冷たい雨やみぞれになるところがあるでしょう。一方、本州の南には秋雨前線が停滞し、先島諸島付近に熱帯低気圧が発生しています。熱帯低気圧からの湿った空気で前線が活発化して、沖縄・奄美で大雨