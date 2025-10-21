２０日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比５１５．９７ドル高の４万６７０６．５８ドルと続伸した。トランプ米大統領が中国の習近平国家主席と会談する可能性を示し、米中対立を巡る懸念が後退。米政府機関の一部閉鎖が解除されるとの期待感も相まって、投資家のリスク許容度が上向いた。 セールスフォース＜CRM＞が買われ、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞やメルク＜MRK＞が堅調推移。ゴー