札幌・豊平署は2025年10月20日、清田区里塚3条3丁目の路上で不同意わいせつ事件が発生したと発表しました。20日午後7時半ごろ、被害を受けた10代半ばの女性から「後ろから抱つかれてわいせつな行為をされた」という趣旨の110番通報がありました。警察によりますと、女性は一人で路上を歩いていたところ、いきなり男に後ろから抱きつかれ、体を触られるなどしたということです。女性が抵抗したところ、男は現場から逃走しました。警