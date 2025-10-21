下半身にできた膿瘍（のうよう）の切除手術を受けた影響でフィリーズとの地区シリーズからロースターを外れていたドジャースのＴ・スコット投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、練習日のクラブハウスで取材に応じ、ワールドシリーズからの戦列復帰に自信を見せた。「ただの感染症でタイミングが悪かっただけ。数日間は本当に具合が悪かった日もあった。今はずいぶん良くなったと思う。何度かブルペンで投げてみて、これか