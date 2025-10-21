日本の戦後復興と高度経済成長をリードしてきた「団塊の世代」が、2025年には全員が75歳以上の後期高齢者となる。これからの10年間で「大相続時代」が本格的に到来するとも言われる。弁護士法人 東京新宿法律事務所はこのほど、直近5年以内に相続を経験した40～60代の男女331人を対象に「相続手続きの大変さに関する調査」を実施、結果を公表した。 【調査結果】0円から200万円超まで！相続手続き費用はさまざま