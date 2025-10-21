韓国国民の半数以上が「統一は必要ない」と答えたことが分かった。統一の必要性に対する認識が否定的に転じたのは、統一研究院が調査を始めた2014年以来初めてだ。統一研究院が10月20日に発表した「KINU統一意識調査2025」によると、7月10日から8月13日まで全国の18歳以上の成人1000人を対象に実施した対面式調査で、回答者の51％が「統一は必要ない」と答えた。一方で「統一は必要だ」と答えた割合は49％にとどまり、前年より3.8